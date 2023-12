Politiet leter etter motiv etter masseskytingen i Praha

Sørgende tsjekkere tente hundrevis av lys og la ned blomster ved universitetet fredag.

Dagen før løp panikkslagne studenter og lærere for å komme seg unna gjerningsmannens skyting på kunstfakultetet ved Karlsuniversitetet. 13 av dem ble drept inne på universitetet mens 25 ble såret.

Fredag ble tallet på drepte oppjustert til 14 etter at en av de sårede døde på sykehus av skadene.

Alle dødsofrene var tsjekkiske. En av de sårede var fra Nederland og to fra De forente arabiske emirater, opplyste innenriksminister Vit Rakusan fredag.

Gjerningsmannen, en 24-åring som var kunststudent på universitetet, tok sitt eget liv etter masseskytingen.

Politibetjent Josef Jerabek sier at 24-åringen begikk selvmord da han «følte løkken stramme seg» idet politiet nærmet seg ham etter masseskytingen.

Fire pågrepet

Rakusan sa torsdag at det var ingen koblinger mellom skytingen og det han kalte «internasjonal terrorisme», og at gjerningsmannen handlet på egen hånd.

Men politiet har siden pågrepet fire personer, enten for å true med å kopiere angrepet, eller for å ha sagt at de støttet det.

Politiet holdt fredag fortsatt vakt flere steder, blant annet ved skoler, som preventivt tiltak og for å vise tilstedeværelse.

– De vil gjøre dette i hvert fall til 1. januar, sier Rakusan.

Regjeringen i Tsjekkia har erklært lørdag 23. desember som nasjonal sørgedag. Da skal det flagges på halv stang fra offentlige bygninger og folk blir bedt om å overholde ett minutts stillhet klokken 12.

Stort våpenarsenal

Gjerningsmannen var tidligere ukjent for politiet. Politisjef Martin Vondrasek sier at han hadde «et stort arsenal med våpen og ammunisjon». Vondrasek sier åstedet var den mest grusomme opplevelsen han har hatt i sine 31 år i politiet.

Politiet hadde begynt letingen etter 24-åringen allerede før masseskytingen, fordi de hadde funnet faren hans død, samt en beskjed fra 24-åringen der han skrev at han planla å ta livet av seg selv i Praha.

Politiet startet letingen etter studenten på kunstfakultetet der han skulle delta på en forelesning. Men i stedet hadde han gått inn i en bygning i nærheten.

Politiet fikk melding om skytingen ved 15-tiden torsdag og rykket raskt ut. 20 minutter senere var gjerningsmannen bekreftet død.

Ifølge Vondrasek skal 24-åringen i sosiale medier ha gitt uttrykk for å være inspirert av en masseskyting i Russland, men Vondrasek har ikke oppgitt detaljer rundt dette.

Politisjefen har lagt til at 24-åringen nest sannsynlig også tok livet av en ung mann og hans to måneder gamle datter idet de to gikk på tur i en skog i utkanten av Praha 15. desember.

