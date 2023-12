NYT: Israel bruker kraftige bomber mot tett befolkede områder

Det viser en analyse av satellittbilder som The New York Times har utført av bombekratre sør på Gazastripen.

Israelske styrker ba tidlig i krigen innbyggerne nord på Gazastripen om å flykte sørover mot det de omtalte som trygge områder, før de rykket inn med bakkestyrker fra nord.

Over 1,9 millioner mennesker er ifølge FN fordrevet, men heller ikke i sør har de vært spart for israelske luftangrep.

Store kratre

The New York Times konkluderer med at israelske fly ved minst 208 anledninger har sluppet bomber på over 900 kilo over områdene som er tett befolket av internt fordrevne.

Dette dokumenteres ut fra bombekratrenes størrelse, men avisens eksperter konkluderer med at slike bomber trolig er benyttet langt oftere fordi det ikke har latt seg gjøre å registrere samtlige kratre.

Flere fleste vestlige land har bomber av denne størrelsen i sitt arsenal, også USA.

Amerikanske bomber

Ifølge eksperter på militær ammunisjon benytter amerikanske styrker så å si aldri slike kraftige bomber over tett befolkede områder lenger.

USA har flere ganger bedt Israel om å ta større hensyn til sivilbefolkningen i Gaza.

Pentagon har likevel med president Joe Bidens velsignelse siden oktober forsynt Israel med over 5000 bomber av typen MK-84, samme type som Israel flittig benytter sør i Gaza, ifølge The New York Times.

Tar forholdsregler

På spørsmål om hvilke vurdering som ligger til grunn for bruk av slike kraftige bomber i tett befolkede områder, sier en talsmann for det israelske militæret at Israels førsteprioritet er å knuse Hamas.

– Spørsmål av denne typen vil vi se nærmere på ved en senere anledning, sier talsmannen.

– Israel tar forholdsregler for å redusere sivile skader, legger han til.

Enorme ødeleggelser

Over 20.000 mennesker er drept i israelske angrep i Gaza siden 7. oktober, det store flertallet av barn og kvinner, viser tall fra palestinske helsemyndigheter.

Rundt 8000 mennesker er savnet og fryktes å ligge begravd i ruinene av bombede bygninger.

Over 60 prosent av alle boliger på Gazastripen er ifølge FN enten helt eller delvis ødelagt i de israelske angrepene.

