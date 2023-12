Israel trapper opp angrepene i Gaza før nytt FN-møte

Meldinger om flere luftangrep, kraftig artilleriild og kamper i Gaza har bleknet håpet om et gjennombrudd i samtalene om å få i stand en våpenhvile mellom Israel og Hamas før jul.

Israels militære (IDF) beordret fredag innbyggerne i Al-Bureij, sentralt i Gaza, til å flytte lenger sørover umiddelbart, noe som indikerer et nytt fokus i den israelske bakkeoffensiven.

Bekymret for hungersnød

Det skjer samtidig som FNs sikkerhetsråd forbereder seg på en avstemning om å øke den humanitære bistanden til Gaza for å unngå hungersnød. En FN-rapport slår fast at over 576.000 palestinere på Gazastripen nå opplever katastrofal hungersnød fordi det ikke slippes nok nødhjelp inn over grensen.

Etter Hamas-angrepet 7. oktober stanset Israel alle forsendelser av mat, vann, medisiner og drivstoff til Gaza. Men etter omfattende press fra USA og hjelpeorganisasjoner er det siden åpnet for noen leveranser. Dette dekker imidlertid kun 10 prosent av behovene i Gaza, ifølge FN.

Over 20.000 drept

Den israelske regjeringen under statsminister Benjamin Netanyahu har lovet å utrydde Hamas etter gruppens overraskelsesangrep mot Israel 7. oktober.

Men det skyhøye dødstallet i Gaza som følge av Israels gjengjeldelsesangrep har blitt møtt med økende internasjonal kritikk, selv fra landets trofaste allierte USA.

De siste tallene fra Gazas helsedepartement viser at 20.057 palestinere har blitt drept i israelske angrep siden 7. oktober, mens 53.320 palestinere har blitt såret.

IDF har anklaget Hamas for å bruke sivile for menneskelige skjold, noe gruppen avviser blankt.

Ifølge Israel har 140 israelske soldater blitt drept siden de startet bakkeoffensiven i Gaza 20. oktober.

