Flere bygninger truffet i omfattende droneangrep mot Kyiv

Ordfører Vitalij Klitsjko skriver på Telegram at en boligblokk i Solomjanskyj-distriktet ble truffet av en drone, og at dette utløste brann i de øverste etasjene av blokka. Området er sør for sentrum av Kyiv. Nødetatene er på stedet, heter det videre.

En mann ble innlagt på sykehus, mens en annen fikk behandling på stedet, ifølge Klitsjko. På en video i sosiale medier kan man se en gigantisk, oransje flamme mot nattehimmelen.

Klitsjko melder også om et droneangrep mot en privat bolig i Darnytskyj-distriktet på østbredden av Dnipro, som renner gjennom byen.

Serhij Popko, leder for Kyiv militæradministrasjon, melder at deler av en nedskutt drone har rammet en boligblokk i Holosiivskij-distriktet, som i likhet med Solomjanskyj ligger sør for Kyiv sentrum.

Popko har publisert bilder som viser knuste vinduer og store skader på leiligheter der.

Russland forsøker stadig vekk å angripe Kyiv med droner og raketter, men disse blir vanligvis skutt ned. Det er første gang på månedsvis at droner gjør så store skader i hovedstaden.

