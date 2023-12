Giuliani ble i forrige uke pålagt å betale over 1,5 milliarder kroner i erstatning til de to tidligere valgfunksjonærene Ruby Freeman og Wandrea Moss i Georgia, som han anklaget for å ha vært involvert i valgfusk som fratok Trump valgseieren i 2020.

Torsdag søkte Giuliani om konkursbeskyttelse i New York, viser rettsdokumenter.

79-åringen viser i søknaden til at han har mellom 1 og 5 milliarder kroner i gjeld, og at han bare er i besittelse av verdier for mellom 10 og 100 millioner kroner.

