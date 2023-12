Israel fortsetter bombingen av Gaza mens våpenhvilesamtaler fortsetter

Den israelske hærens bombing torsdag var på sitt mest intense til nå i krigen nord på Gazastripen. Fra den israelske siden av grensegjerdet kunne man se oransje glimt fra eksplosjoner og svart røyk stige til værs idet morgenlyset brøt fram.

Fly duret over området og man kunne høre den tordnende lyden av luftangrep med få sekunders mellomrom, samt lyden fra skytevåpen.

Den israelske hæren opplyser at den slo til mot 230 mål det siste døgnet, blant dem et rakettutskytingsanlegg, mens bakkestyrker ifølge hæren fant våpen inne på en skole i Jabalia, nær Gaza by.

Rakettangrep mot Israel

Samtidig torsdag gikk flyalarmen igjen i Israels største by Tel Aviv. Over byen eksploderte raketter som ble skutt ned av israelsk luftvern. Ambulansetjenesten Magen David Adom opplyser at det var flere nedslag i Tel Aviv, men oppga ikke om det var noen ofre.

HamasŽ væpnede fløy Qassam-brigadene opplyser at den hadde skutt rakettene mot Tel Aviv som svar på israelske drap på sivile.

Men med Hamas-leder Ismail Haniyeh på plass i Kairo i Egypt for å forhandle om våpenhvile, så torsdagens rakettangrep mot Israel ut til å være godt koordinert med tanke på tidspunktet for møtet, som et budskap om at ti uker med krig har lagt store deler av Gaza i grus, men uten å ødelegge HamasŽ militære angrepsevne, melder nyhetsbyrået Reuters.

Det ble også meldt om rakettangrep mot det sørlige Israel, men heller ikke der kom det meldinger om at noen var blitt drept eller såret.

FN-meldinger om summariske drap

Torsdag opplyste FNs menneskerettskontor i Ramallah at det har mottatt meldinger om at israelske styrker står bak «summariske drap» på minst elleve ubevæpnede palestinske menn.

Ifølge FN-kontoret skal drapene ha funnet sted i Rimal-nabolaget i Gaza by denne uken, og at de kan være en krigsforbrytelse. Ifølge meldingene ble mennene drept foran sine familiemedlemmer.

En israelsk tjenesteperson avviser påstandene og sier dette er «enda et eksempel på den partiske og forutinntatte holdningen» i FN mot Israel.

Samtidig torsdag opplyste Hamas at fire mennesker var blitt drept i et israelsk angrep i Rafah sør på Gazastripen. En av dem var oberst Bassam Ghaben, den Hamas-oppnevnte sjefen på palestinsk side av den israelske grenseovergangen Kerem Shalom, ifølge meldingene.

Israelske myndigheter har sagt at de ikke er kjent med Rafah-hendelsen.

Sammenbrutt helsetjeneste

Innbyggere i Jabalia nord på Gazastripen, nær grensen til Israel, sier at området torsdag var fullstendig avsperret med israelske skarpskyttere som skjøt mot enhver person som forsøkte å komme seg unna.

– Det var en av de verste nettene med bombing. Og vi kunne også høre kraftige kamper, sier en innbygger i Jabalia som ikke ønsker å oppgi navnet sitt.

Gazas kommunikasjonsnett var torsdag nedstengt for andre dag på rad. Innbyggere klarte imidlertid å snakke med Reuters via telefon ved å bruke et elektronisk sim-kort med tilgang til det israelske mobilnettet.

Nedstenging av kommunikasjonssystemene er gjerne noe som skjer når israelske angrep skal gjennomføres, sier innbyggerne.

I et innlegg i sosiale medier opplyser Palestinsk Røde Halvmåne at ambulanser nå ikke lenger kunne ta seg fram for å hjelpe de mange sårede inne i Jabalia.

Torsdag uttalte Verdens helseorganisasjon (WHO) at det siste sykehuset på den nordlige halvdelen av Gazastripen i praksis har vært ute av drift de siste to døgnene, og at det ikke er noen steder man kan frakte de sårede. 27 av 36 sykehus er satt ut av drift, ifølge Gazas helsedepartement.

Israel har lenge anklaget Hamas for å bruke sykehusene til militære formål. Det avviser sykehusenes ansatte.

Samtaler i Egypt

Ifølge Hamas er 20.000 mennesker drept på Gazastripen siden krigen startet 7. oktober. FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths kaller dødstallet «en tragisk og skammelig milepæl».

FNs sikkerhetsråd skulle senere torsdag møtes for å stemme over et forslag til resolusjon som krever stans i krigshandlingene i Gaza. Møtet skulle ha blitt holdt onsdag, men ble utsatt med ett døgn for å gi diplomatene mer tid på seg.

Mens angrepene pågikk for fullt torsdag, satt forhandlere i møte i Kairo i Egypt. Det har denne uken også vært holdt samtaler i Europa. Den diplomatiske innsatsen gir mer håp om at Israel og Hamas kan nærme seg en ny pause i kamphandlingene og om å få på plass en ny avtale om å sette fri de rundt 100 gislene som fortsatt er igjen på Gazastripen etter å ha blitt bortført fra Israel av Hamas 7. oktober.

Mossad-sjef David Barnea har hatt et positivt møte i Polens hovedstad Warszawa med CIA-sjef Bill Burns og Qatars statsminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, sier en kilde med kjennskap til samtalene til nyhetsbyrået AFP.

Hamas-sjef Ismail Haniyeh, som bor i Qatar, ankom Egypt onsdag der han skulle møte den egyptiske etterretningssjefen Abbas Kamel.

Stor avstand

Men Israel og Hamas står fortsatt langt fra hverandre. En Hamas-tjenestemann sier til AFP at «en full våpenhvile og tilbaketrekking av den israelske okkupasjonshæren fra Gazastripen er en forutsetning for enhver seriøs forhandling» om utveksling av gisler og fanger.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier på sin side at det ikke vil bli noen pause i kampene i Gaza før Hamas er utryddet.

Israels utenriksminister Eli Cohen bekrefter at det pågår samtaler om løslatelse av gisler.

USAs president Joe Biden sier følgende om muligheten for å få på plass en avtale om løslatelse av gisler og fanger:

– Det er ingen forventninger i øyeblikket. Men vi presser på.

Haniyeh fortsatte møteaktiviteten torsdag, for andre dag på rad. Det er sjelden at han personlig involverer seg i samtaler, og når det har skjedd tidligere, så har det blitt sett på som et signal om at man er inne i en viktig del av det diplomatiske arbeidet.

Lederen for Islamsk hellig krig, en annen militant palestinsk gruppe på Gazastripen, skulle også til Egypt torsdag.

– Dette er svært seriøse diskusjoner og forhandlinger, og vi håper de kan føre fram til noe, sier talsmann John Kirby for Det hvite husŽ sikkerhetsråd.

