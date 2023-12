«Barbie» er med på Oscar-komiteens kortliste

«Killers of the Flower Moon» og «Poor Things» har begge fått fire oppføringer, flest av alle, på kortlisten.

Kortlisten omfatter ti kategorier, blant dem beste originale låt, beste dokumentarfilm, beste internasjonale film, beste filmmusikk, og andre kategorier som sminke og håroppsetting, visuelle effekter og lyd.

«Barbie» og «20 days in Mariupol» er også med. Førstnevnte for låten «IŽm Just Ken» og sistnevnte, som er laget av videojournalist Mstyslav Tsjernov i samarbeid med nyhetsbyrået AP og Frontline, er oppført i kategorien for dokumentarfilm og internasjonal film.

Blant de 15 bidragene som er kortlistet i kategorien beste internasjonale film finner man den danske filmen «Bastarden» og finske «Fallen Leaves». Det norske bidraget, Margreth Olins film «Fedrelandet», kom ikke med.

Resten av nominasjonene i alle kategorier blir kunngjort 23. januar.

Den 96. Oscar-utdelingen holdes 10. mars.

[ Margreth Olins «Fedrelandet» ble ikke Oscar-kortlistet ]