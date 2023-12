Zelenskyj har mistet oppslutning i Ukraina

Hele 84 prosent av de spurte sa i desember i fjor at de hadde tillit til Zelenskyj, men andelen har nå falt til 62 prosent, viser en meningsmåling gjengitt i avisen The Kyiv Independent.

Andelen som svarer at de ikke har tillit til presidenten har på samme tid økt fra 5 prosent til 18 prosent, viser målingen som er utført av Kyiv International Institute of Sociology (KIIS).

Ukrainas forsvarssjef Valerij Zaluzjnyj nyter derimot tillit fra hele 88 prosent av de spurte, viser målingen.

Anstrengt forhold

Zelenskyj og Zaluzjnyj skal lenge ha hatt et anstrengt forhold, noe som forverret seg etter at forsvarssjefen i et intervju med The Economist beskrev krigen mot russiske styrker som fastlåst.

Få dager tidligere fastholdt Zelenskyj i et intervju med Time Magazine at han hadde god tro på seier i krigen.

Ukrainske medier har siden spekulert på om Zelenskyj ville sparke Zaluzjnyj, men det vil i så fall være en svært upopulær beslutning, viser en ny meningsmåling offentliggjort av KIIS onsdag.

Bare 2 prosent av de spurte sier at de vil støtte en slik beslutning, mens 72 prosent sier at de vil se negativt på en eventuell avsettelse av forsvarssjefen.

Ikke direkte kritikk

Den siste målingen gir Zaluzjnyj en oppslutning på hele 92 prosent, mens Zelenskyj får støtte fra 77 prosent av de spurte.

Zelenskyj har voktet seg vel for å kritisere Zaluzjnyj direkte og avviste på en pressekonferanse tirsdag at det er konflikt mellom de to.

Den ukrainske presidenten ga imidlertid ikke forsvarssjefen sin fulle støtte, men etterlyste konkrete resultater fra landets militære ledelse.













