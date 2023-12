EU enig om historisk asyl- og migrasjonspakt

Den svenske EU-parlamentarikeren Tomas Tobé, som har vært med i forhandlingene, opplyser om enigheten i en pressemelding onsdag morgen.

Dermed er det satt punktum etter mange år med harde forhandlinger og forsøk som har strandet underveis uten at medlemslandene har klart å enes.

Svenske Tomas Tobé har forhandlet om asylpakten på vegne av EU-parlamentet. (Anders Wiklund / TT/NTB)

Da den svenske EU-kommissæren Ylva Johansson i 2020 la fram forslaget til asylpakten som nå er godkjent, presenterte hun det som «et kompromiss, en landingsbane».

Fordeling

Et hovedpoeng i pakten er hvordan medlemslandene skal fordele ansvaret for dem som kommer til unionen. I tillegg har det vært viktig å fastsette hvordan asylsøkere og migranter skal tas imot ved EUs yttergrense.

Et hovedmål er å skille tidligere mellom dem som har et beskyttelsesbehov og dem som trolig kommer til å få avslag. Nettavisen Politico skriver at migranter fra land med lav sjanse for å få innvilget asyl – blant annet Tunisia, Tyrkia og India – kommer til å holdes i fengselslignende asylsentre ved yttergrensen.

Krisesituasjoner

Pakten inneholder også punkter om hvordan medlemsland skal hjelpe hverandre i krisesituasjoner.

EU-parlamentet kom fram til sitt standpunkt i april, og to måneder senere ble de 27 medlemslandene enige om sin posisjon. Dette er nå omforent, og det er ventet at pakten formelt blir godkjent tidlig i 2024. Det har vært viktig for forhandlerne å komme i mål før vårens valg til EU-parlamentet.

[ Ny innvandringslov skaper opprørsstemning i Macrons parti ]