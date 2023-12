«Satan-SFO» i Memphis møter fordømmelse

Rundt 40 ledere fra trossamfunn i byen samlet seg onsdag sammen med lederne for skoler i fylket Memphis-Shelby for å kritisere den planlagte klubben, skriver lokalavisa Commercial Appeal.

De ønsket å stille spørsmål ved intensjonene til organisasjonen som står bak, The Satanic Temple.

– Se på det trosbaserte fellesskapet som er samlet her. Vi skal reise oss, og vi skal være tydelige. Satan har ingenting å gjøre i dette området, sa pastor Althea Greene.

Samtidig sier kritikerne at de vil følge lovverket og tillate organisasjonen bak klubben å møtes. Skoletoppene og de religiøse lederne gjør det klart at elevene må ha underskrevne tillatelser for å bli med.

The Satanic Temple planlegger å starte opp driften av klubben i biblioteket ved Chimneyrock grunnskole i Cordova, øst for Memphis sentrum, fra 10. januar.

På en løpeseddel presenteres The Satanic Temple som en religion der en ikke tror på Gud – og der Satan er en «litterær skikkelse som representerer en metaforisk konstruksjon av å avvise tyranni og kjempe for det menneskelige sinn og ånd». De opplyser samtidig at de ikke vil forsøke å konvertere barna til noen religiøs ideologi, men framheve et «vitenskapelig, rasjonalistisk og ikke-overtroisk syn på verden».

After School Satan ble etablert av The Satanic Temple i 2016 som et alternativ til kristne opplegg for elever i tiden etter skoleslutt. Ifølge Wikipedia har kun én elev – i Tacoma i delstaten Washington – fulgt opplegget.