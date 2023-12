Gaza: FN rapporter om forferdelige forhold på Shifa-sykehuset

WHO var en del av gruppen som var på Shifa-sykehuset, og i tillegg til å vurdere situasjonen leverte teamet medisinsk og kirurgisk utstyr, opplyser organisasjonen natt til søndag.

Teamet besto i tillegg av personell fra FNs nødhjelpskontor (OCHA), FNs sikkerhetsavdeling (UNDSS) og FNs mineryddingsprogram (UNMAS).

– Shifa-sykehuset, som for tiden er minimalt fungerende, må snarest komme i gang med iallfall grunnleggende drift for å fortsette å betjene de tusener som trenger livreddende helsehjelp, heter det i en pressemelding.

Få leger og sykepleiere

For tiden er sykehuset bemannet av en håndfull leger og noen få sykepleiere, i tillegg til 70 frivillige, som jobber under utrolig utfordrende forhold, opplyser WHO.

Operasjonsrommene og andre hovedtjenester er ikke i drift på grunn av mangel på drivstoff, oksygen, helsespesialister og utstyr, og sykehuset kan ikke gi blodoverføringer, ifølge organisasjonen.

Et lite aggregat sørger ifølge WHO for at rundt 30 pasienter daglig får dialyse.

Overfylt akuttmottak

FN-teamet beskriver akuttmottaket som et «blodbad», med hundrevis av pasienter – og nye pasienter som ankommer hele tiden.

– WHO-staben forteller at akuttmottaket er så fullt at de måtte være forsiktige for ikke å tråkke på pasienter på gulvet, heter det i pressemeldingen.

Kritiske skadde pasienter overføres ifølge WHO til Al-Ahli Arab-sykehuset i Gaza by. I tillegg bruker titusener sykehusbygningene og området rundt som tilfluktssted, heter det.

– Mange av dem ba vårt team fortelle verden om det som skjer, i håp om at deres lidelser kan dempes, opplyser WHO.