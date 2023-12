To nye rederier stanser trafikken i Rødehavet

MSC, som har hovedkontor i Sveits, er verdens største innen konteinerfrakt. CMA CGM er verdens tredje største. De to følger dermed etter to andre storrederier, Mærsk og Hapag-Lloyd, som stanset trafikken fredag.

MSC opplyser at deres fartøyer ikke vil reise gjennom Suezkanalen, verken på vei østover eller vestover, etter et angrep mot et av deres skip fredag. Ingen ble såret i angrepet på skipet, MSC Palatium III, men det oppsto brannskader om bord. Det er nå tatt ut av trafikk, ifølge rederiet.

De opplyser at noen seilinger nå vil skje via Kapp det gode håp – det vil si den lange omveien rundt sørspissen av Afrika.

Flere skip er angrepet i området de siste dagene, blant dem Mærsk Gibraltar og det norske tankskipet Strinda.

Lørdag skjøt det amerikanske marinefartøyet USS Carney ned en sverm på 14 droner sendt fra houthi-kontrollert området i Jemen, ifølge amerikanske militærmyndigheter. Også det britiske marinefartøyet HMS Diamond og egyptiske styrker skal ha skutt ned droner i området.

Sjøveien gjennom Rødehavet regnes som svært viktig for verdenshandelen siden en stor del av trafikken mellom Europa og Asia passerer her.

