«Sexy, satanisk» litteratur skaper brudulje i skotsk lokalpolitikk

En skotsk lokalpolitiker ved navn Altany Craik sa denne uken fra seg plassen i kappløpet om å bli partiet Labours lokale kandidat i regionen Fife ved neste års parlamentsvalg. Til The Guardian sier han at han trekker seg av familiære årsaker.

I Fife, regionen kjent for sine idylliske fiskelandsbyer, mange golfmuligheter og vakre landskap, har det brygget opp til ganske dårlig stemning i det lokale arbeiderpartiet. Enkelte av Craiks partikolleger har nemlig fortalt pressen årsaken til at Craik trekker seg.

Til lokalavisa The Courier har en av hans kolleger sagt følgende:

– Det er helt motbydelig. De sier at han ikke er en egnet kandidat fordi bøkene hans er for sexy og satanistiske.

Synsk prest løser okkulte saker

De siste sju årene har politikeren Craik også vært forfatteren Craik. Gjennom åtte selvutgitte bøker, har han fortalt historiene om Father Steele, en synsk prest som løser okkulte drapssaker. Presten er ikke mer avholdende enn at han også lar seg forføre i ny og ne.

Til Dagsavisen forteller Craik at den mildt sagt uortodokse karakteren ble til gjennom flere år.

– Tilbakemeldinger fra venner og min da lokale skrivegruppe har også vært med på å forme ham. Han rommer små biter av en rekke ideer opp igjennom.

At en folkevalgt skriver fantasy har ikke hevet noen øyenbryn siden han kom med sin første bok i 2016.

– Det kom en sak i en lokalavis rundt utgivelsen av den tredje boka. Det har aldri skapt noen debatt eller problemer, sier Craik, som også registrerer en liten økning i salget av bøkene etter siste dagers nyheter.

En av Altany Craiks bøker.

Ingen jubel hos motkandidat

Men nå har altså bøkene angivelig gjort det vanskelig for Craik å fortsette sin politiske karriere. Britiske medier mesker seg med overskrifter om «sexy, sataniske romaner».

Kilder nær Craik kommer med sterke anklager om at den erfarne politikeren ble presset til å trekke seg fordi partiet ikke var fornøyd med innholdet og temaene i Craiks bøker.

Til den skotske lokalavisa The Courier sier politikeren Lynn Davis, som inntil nylig kjempet mot Craik om å bli den lokale representanten, at Craik bør få bli med i kappløpet igjen.

– Jeg ble først skuffet da jeg ble gjort oppmerksom på stansen i prosessen, som jeg da ikke kunne forstå. Det var først de påfølgende dagene jeg ble gjort oppmerksom på påstandene rundt dette. Jeg mener Altany bør gjeninnsettes som kandidat.

Latterliggjøres på sosiale medier

Saken og påstandene har spredd seg godt utover Fifes grenser.

Irvine Welsh, forfatter av «Trainspotting», latterliggjør Labour-leder Keir Starmer og partiet for øvrig på X (tidligere Twitter).

– Jeg har aldri hørt om denne fyren, men Barbara Cartlands bøker ville vært for sexy og sataniske for Starmers Labour, skriver han.

En talsperson for skotske Labour kontrer anklager og latterliggjøring i en uttalelse, bedyrer at utvelgelsesprosessen for kandidater gjøres i henhold til fastsatte prosedyrer.

Altany Craik har hittil ikke endret sin uttalelse om familiære forhold.

