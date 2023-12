Seks personer varetektsfengslet i terrorsak i Danmark

En person er løslatt, opplyser påtalemyndigheten til Danmarks Radio (DR) natt til fredag.

Fire av dem som er ilagt varetekt, er ikke pågrepet og er fengslet in absentia. Det resultatet er aktor Anders Larsson i Politiets Efterretningstjeneste (PET) fornøyd med.

– Jeg er grunnleggende tilfreds med resultatet av både et stort stykke arbeid fra Københavns politi og Politiets Efterretningstjeneste, som jo har båret frukter ved at seks av sju er blitt fengslet, sier han.

Tre i Danmark

De tre som er pågrepet i Danmark er en mann i starten av 60-årene, en 29 år gammel mann og en ung kvinne.

29-åringen er løslatt, opplyser forsvarer Nima Nabipour. Den varetektsfengslede kvinnen nekter straffskyld, ifølge forsvarer Finn Bachmann. Det er ikke kjent hvordan de to mennene forholder seg til siktelsen.

Den eldste av de tre har jevnlig deltatt i den offentlige debatt, men danske medier omtaler ham ikke ved navn fordi retten har lagt ned forbud mot dette.

Mistenkte i utlandet

På et pressemøte torsdag opplyste PETs operative sjef at det er mistenkte personer i utlandet. Det er ikke kjent om noen av dem er pågrepet, men danske medier har meldt at én person er pågrepet i Nederland.

Leder Flemming Drejer i PET ville torsdag ikke si noe om hva som var mål og motiv for den planlagte terroren, men fortalte at «det er bånd til gjengmiljøet, til den forbudte gjengen LTF, personer som oppholder seg i Danmark, og i utlandet».

LTF er forkortelse for et kriminelt nettverk som kaller seg Loyal to Familia. LTF har vært i konflikt med Hells Angels og er forbudt i Danmark.

Fredriksen: Uhyre alvorlig

Danmarks statsminister Mette Frederiksen beskrev aksjonen torsdag morgen som «uhyre alvorlig».

– Det er så alvorlig som det kan bli. Jeg er glad for myndighetenes innsats, men det viser hva slags situasjon vi står overfor i Danmark, sa hun på vei inn til EU-toppmøtet i Brussel.

