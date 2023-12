Piers Morgan nekter for å ha hacket telefoner

– Jeg har aldri hacket en telefon, bedt andre om å hacke en telefon, og ingen har lagt fram noe som beviser at jeg gjorde det, sa Morgan i en uttalelse etter at en domstol slo fast at prins Harrys telefon ble hacket av journalister i Mirror Group.

Morgan var redaktør i Mirror Group-avisa Daily Mirror fra 1995 til 2004.

Dommer Timothy Fancourt slo fredag fast at Morgan og andre redaktører i Mirror Group visste om telefonhackingen som foregikk.

Morgan, som i dag jobber for News Corp, har ofte kommet med offentlig kritikk av prins Harry og hans amerikanske kone Meghan. Han har hele tiden nektet å ha vært involvert, eller hatt kunnskap til, telefonhackingen og annen ulovlig aktivitet i mediekonsernet.

Etter uttalelsen fredag kom han med fornyet kritikk av paret. Prins Harry har tatt til orde for straffeforfølgelse av avisgruppa.