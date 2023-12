Zelenskyj på plass i Det hvite hus

I Kongressen tirsdag møtte Zelenskyj først leder i Senatet, demokraten Chuck Schumer, og leder for mindretallet, republikaner Mitch McConnell. Deretter møtte han lederen for Representantenes hus, republikaneren Mike Johnson, som i etterkant sa at partiet hans ikke vil godkjenne ny Ukraina-støtte med mindre demokratene går med på deres krav i innvandringspolitikken.

– Det Biden-regjeringen ser ut til å be om, er milliarder av ekstra dollar uten formålstjenlig tilsyn, ingen klar strategi for å vinne, og ingen av svarene jeg tror det amerikanske folket fortjener, sa Johnson etter møtet med Zelenskyj.

Det er ventet at Zelenskyj og Biden skal holde en pressekonferanse sammen etter møtet i Det hvite hus.

Turen representerer et forsøk fra Zelenskyjs side på å hindre Ukrainas viktigste internasjonale støttespiller fra å redusere støtten. Republikanerne er stadig mer lunkne til å gi ytterligere store summer til det krigsherjede landet, og de bruker også Ukraina-støtten som et forhandlingskort i spørsmål om grensesikkerhet mellom USA og Mexico.

I en tale ved et universitet i Washington mandag sa Zelenskyj at politikken ikke burde forråde Ukrainas soldater, og han gjentok Bidens hyppige advarsler om at krigen i Ukraina har globale følger.

