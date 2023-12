Zelenskyj: Krangel om Ukraina-hjelp er Putins drømmescenario

I en tale til et militæruniversitet i Washington mandag sa Zelenskyj at han håper han fortsatt kan stole på USA.

– Vi gir ikke opp. Putin må tape, Vi vet hva som må gjøres. Dere kan stole på Ukraina, og vi håper vi også kan stole på dere, sa Zelenskyj da han innledet et viktig besøk til USA.

Biden-administrasjonen har advart Kongressen om at krigen i Ukraina kan vippe i Putins favør om ikke USAs hjelp til Ukraina forlenges. Demokratene forsøker å få vedtatt en støttepakke på 50 milliarder dollar, men det haster siden Kongressen starter juleferien fredag.

– Hvis det er noen som fryder seg over at saker ikke løses i Kongressen, er det bare Putin og hans syke klikk, sa Zelenskyj, som møter president Joe Biden og representanter for Kongressen tirsdag.

Zelenskyj ble introdusert av forsvarsminister Lloyd Austin, som understreket at USAs støtte til Ukraina er ubrytelig, og at det er kritisk å sikre sikkerheten til USA og landets allierte.

Austin sa at Zelenskyj er «et levende bevis på at en enkeltperson kan bidra til å mobilisere et demokrati som er under angrep og inspirere den frie verden og historiens kurs».

Besøket er Zelenskyjs tredje til USA siden krigen startet i februar i fjor. Men lobbyvirksomheten hans er blitt vanskeligere etter at noen høyreorienterte republikanere har satt seg på bakbeina og vil stanse støtten til Ukraina.

