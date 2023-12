Zelenskyj hadde «oppriktig» samtale med Orban i Argentina

President Volodymyr Zelenskyj og statsminister Viktor Orban vekslet ord i rundt 20 sekunder mens de søndag minglet med andre som tok del i presidentinnsettelsen, viser videoen fra den argentinske nasjonalforsamlingens Youtube-kanal.

I sin daglige videotale, publisert på Telegram, snakket Zelenskyj om samtalen.

– Det var så oppriktig som det går an, og selvsagt handlet den om våre europeiske anliggender, sier presidenten.

Ukrainske medier har skrevet at de to kanskje skulle møtes i Buenos Aires for å diskutere Ukrainas søknad om EU-medlemskap. Torsdag og fredag skal EU diskutere søknaden. En viktig støttepakke til Ukraina står også på møteagendaen. Men Orban har sagt nei til begge sakene.

Orbans pressesjef Bertalan Havasi bekrefter i en epost til nyhetsbyrået Reuters møtet. Han kommenterer ikke hvorvidt Ungarns statsminister vil fortsette å motsette seg ukrainsk EU-medlemskap.

– Når det gjelder Ukrainas EU-tiltredelse, signaliserte Viktor Orban at medlemslandene kontinuerlig diskuterer saken, skriver Havasi.

