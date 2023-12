Trump vitner ikke i retten mandag

Det tidligere presidenten gjorde dette klart på sin egen tjeneste Truth Social søndag. Rettssaken pågår i New York.

Trump skriver at han forklarte seg «vellykket og utvetydig» i forrige måned, og at han videre ikke ser noen grunn til at han skal møte i retten igjen.

Hvis Trump hadde møtt i retten mandag, ville det ha vært advokatene hans som sto for utspørringen, mens delstatens advokater kunne ha gjennomført kryssforhør.

Trump har kalt rettssaken en heksejakt. Den tidligere presidenten og hans to sønner er tiltalt for å ha blåst opp verdien på eiendommene de har i New York for å få bedre lånebetingelser og forsikringsvilkår.

