Om EU ikke åpner døra for Ukraina: – Katastrofe

– Jeg kan ikke forestille meg det. Jeg vil ikke engang snakke om de ødeleggende konsekvensene det vil få for begge parter, sa Dmytro Kuleba til journalister da han ankom et møte med EUs utenriksministre i Brussel mandag.

– Det vil være katastrofe. Framtiden til hele Europa står på spill, sa han.

Ungarsk motstand dominerer

Torsdag og fredag skal EUs 27 stats- og regjeringssjefer ta stilling til om det skal åpnes medlemskapsforhandlinger med Ukraina.

I tillegg skal det vedtas et revidert langtidsbudsjett, der 50 milliarder euro er satt av til Ukraina.

Begge vedtakene krever enstemmighet. Men Ungarn sier blankt nei.

Ungarns motstand kommer til å dominere både toppmøtet og dagene forut, som er proppfulle av forberedende ministermøter samt et eget toppmøte mellom EU og Vest-Balkan onsdag.

En rekke av landene i regionen står i kø for å komme inn i EU. Også deres skjebne kan være avhengig av hva som skjer med Ukraina.

Jobbes på spreng

Mandag møttes EUs utenriksministre i Brussel. Også der sto EU-utvidelsen på dagsordenen. Både i EU og fra en rekke av EU-landene jobber det nå på spreng for å få Ungarns statsminister Viktor Orban til å skifte mening.

– Jeg håper at den europeiske enheten ikke vil sprekke på grunn av dette. Dette er ikke tidspunktet for å svekke vår støtte til Ukraina. Tvert om, dette er tidspunktet for å øke den, slo EUs utenrikssjef Josep Borrell fast på en pressekonferanse mandag kveld.

Enda skapere ord kommer fra Litauens utenriksminister Gabrielius Landsbergis.

– Den eneste måten jeg kan tolke den ungarske holdningen på, ikke bare om Ukraina, men også om andre ting, er at de er imot EU og alt EU står for, sier han.

Klør seg i hodet

Ukraina prøver nå å sette press på Ungarn direkte. Mandag skulle Kuleba møte sin ungarske kollega Peter Szijjarto i Brussel.

– Jeg har fortsatt vanskelig for å skjønne hva alle de radikale uttalelsene Ungarn kommer med om Ukraina, bunner i, sier den ukrainske utenriksministeren.

Også høyt oppe i EU-hierarkiet klør man seg i hodet over hva Orban, som er Russlands beste venn i EU, egentlig prøver å oppnå med sin innbitte motstand.

– Hva Orban vil? Godt spørsmål. Jeg skulle ønske jeg visste, sier en høytstående EU-diplomat.

Han regner med at det kommer til å bli et svært langt toppmøte.

– Dette handler om penger. Og om å skape historie. Så ja, det vil bli et langt møte, sier han.

