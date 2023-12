Golden Globe-nominasjonene er klare

Listen over de nominerte ble kunngjort mandag.

«Barbie» stikker av med hele ni nominasjoner, mens «Oppenheimer» er nominert åtte ganger.

De to filmene hadde begge premiere på datoen 21. juli i sommer. Dette kombinert med de to filmenes svært ulike profiler førte til kulturfenomenet som fikk navnet Barbenheimer. «Oppenheimer» av Christopher Nolan omhandler J. Robert Oppenheimer, atombombens far. Filmen er blant annet nominert til beste dramafilm.

Det er også Martin Scorseses «Killers of the Flower Moon». Den skildrer hvordan oljefunn på Osage-stammens reservat i USA i 1920-årene fører til en rekke drap – og til grunnleggelsen av FBI. Lily Gladstone, som spiller en av hovedrollene, er nominert som beste kvinnelige skuespiller.

Det samme er også «Barbie»-skuespiller Margot Robbie, som også har produsert storfilmen.

HBO-serien «Succession» har flere nominasjoner, blant annet hovedrolleinnehaver Brian Cox og Kieran Culkin. Pedro Pascal er nominert for sin rolle i «The Last of Us».

Det er 81. gang prisene deles ut, og selve prisutdelingen finner sted i Beverly Hills i USA 7. januar.