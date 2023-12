FN trenger 500 milliarder kroner til nødhjelpsarbeid neste år

Utsiktene for 2024 ser dystre ut, medgir FN. Konflikter, klimaendringer og økonomier i kollaps kommer til å få store konsekvenser for sårbare mennesker.

Likevel setter de seg et mer beskjedent nødhjelpsmål for 2024 enn de gjorde for 2023.

– Den nødvendige støtten fra det internasjonale samfunnet holder ikke tritt med behovene, FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths.

For 2023 ba FN om 56,7 milliarder dollar, men fikk kun 35 prosent, noe som var det største gapet på årevis. Det ser ut til at 2023 blir det første året siden 2010 hvor donasjoner til FN-bistand synker sammenlignet med foregående år.

