FN-sjefen på klimatoppmøtet: – Klokka tikker

Han sier mandag at forhandlingene må skrus opp til «overdrive».

– Nå er tiden inne for maksimale ambisjoner og maksimal fleksibilitet, sier Guterres.

Igjen tar han til orde for et vedtak som anerkjenner nødvendigheten av å fase ut fossil energi. Samtidig minner han om behovet for å hjelpe arbeidstakere som blir negativt påvirket av overgangen til fornybar energi.

– Samtidig må behovene til utviklingsland som er svært avhengige av produksjon av fossil energi, tas hensyn til.

Guterres sier det også er viktig at landene på klimamøtet gjør framskritt i innsatsen med å hjelpe fattige land som må tilpasse seg klimaendringene.

Mange utviklingsland har liten kapasitet til å gjøre denne jobben selv. Guterres sier mange av dem «drukner i gjeld» og herjes av klimakaos.

Tiden har snart rent ut for å målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, erkjenner FN-sjefen.

– Og klokka fortsetter å tikke.

