Putin og Sisi lover å kjempe for våpenhvile i Gaza

Det opplyser en talsmann for Sisi etter at de to presidentene diskuterte Gaza og den øvrige utviklingen i regionen i en telefonsamtale lørdag.

– De to presidentene er enige om å fortsette å handle oppriktig for å oppnå en våpenhvile. De understreket det presserende behovet for at verdenssamfunnet gjenopptar sine forpliktelser i dette henseende, sier talsmannen Ahmed Fahmy.

Putin og Sisi snakket sammen dagen etter at Israels allierte USA la ned veto i FNs sikkerhetsråd. 13 av de 15 medlemslandene stemte for resolusjonsforslaget, som tok til orde for øyeblikkelig humanitær våpenhvile i Gaza. Storbritannia avsto fra å stemme.

Egypt var sammen med Qatar og USA med på meklingen som førte til en ukelang våpenhvile mellom Israel og Hamas i slutten av november.