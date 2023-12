Ekspert: Erdogan-trøbbel kan gi ny Nato-utsettelse for Sverige

Lederen for tyrkiske MHP – samarbeidspartiet til AKP, partiet til president Recep Tayyip Erdogan – har nærmest satt fred i Midtøsten som betingelse for å slippe Sverige inn i Nato.

– Dersom det oppnås varig fred mellom Israel og Palestina og en uavhengig palestinsk stat blir anerkjent, om Israel går med på å betale erstatning og Netanyahu stilles for retten i Haag, kan vi si OK til Sveriges Nato-medlemskap, sier MHP-leder Delvet Bahceli til tyrkiske medier, ifølge Bloomberg.

Krevende trumfkort

Uttalelsen bør likevel ikke sees som nok en innsigelse mot Sverige, men som et innenrikspolitisk utspill i lys av at det har oppstått en sprekk i alliansen mellom MHP og AKP, sier Paul Levin, som leder Institutt for Tyrkia-studier ved Stockholms universitet.

– Muligheten for veto gir Tyrkia et slags trumfkort som ulike aktører kan bruke på ulikt vis. Gaza er en veldig populær sak i Tyrkia, å slippe Sverige inn i Nato er ikke det. Koblingen mellom dem er kanskje ikke logisk, men den er politisk begavet, sier han.

Kobles til F-16-kjøp

AKP trenger støtte fra ultranasjonalistene i MHP i nasjonalforsamlingen. Endringer i regjeringen og økt innsats mot organisert kriminalitet har skapt splid i regjeringen, og Levin tror det kan føre til ytterligere utsettelser for Sverige. Han har opplysninger om at det var det som skjedde da utenrikskomiteen utsatte behandlingen av Nato-søknaden.

– Sånn jeg har forstått antydet MHP at deres representanter ville stemme nei. Dermed utsatte AKP avstemningen, sier han.

Levin har tidligere fått vite at komiteen skal ta opp saken igjen til uken, men sannsynligheten for det har senere minsket, sier han.

Et alternativ for AKP er å samarbeide med opposisjonspartiet CHP, men så langt har ikke regjeringspartiet villet gjøre det. I tillegg kompliseres det hele av at Erdogan har koblet Sveriges Nato-opptak sammen med en amerikansk godkjenning av salg av F-16-fly til Tyrkia.

