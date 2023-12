Trump tilbake i retten i New York

Trump kalte rettssaken en heksejakt og svært korrupt da han kledd i blådress ankom retten, denne gangen som tilskuer til forsvarernes ekspertvitne.

Trump og hans to sønner er tiltalt for å ha blåst opp verdien på eiendommene de har i New York for å få bedre lånebetingelser og forsikringsvilkår. Ekspresidenten skal etter planen innta vitneboksen for andre gang mandag.

Før rettsmøtet sa han i sosiale medier at hele saken er avgjort allerede før den startet, og i retten har han kalt dommer Arthur Engoron gal og ute av kontroll, mens justisminister og aktor Leticia James, som er svart, er kalt korrupt og rasist.

Trump er i andre rettssaker tiltalt for skjødesløs håndtering av topphemmelige dokumenter, og for ha inngått kriminelt forbund for å omgjøre valget i Georgia i 2020.

