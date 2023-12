Republikanernes flertall i Kongressen synker

Etter valget i fjor hadde Republikanerne er lite flertall med 222 mandater mot Demokratenes 213.

Men for en uke siden ble George Santos sparket ut etter en drepende rapport om løgner og bedrag, og noen dager senere varslet McCarthy at han trekker seg mot slutten av desember etter at han ble den første speakeren som noensinne er sparket fra stillingen sin.

Dermed er flertallet redusert til 220 mot 213 mandater. Og dermed kan Republikanerne ikke unnvære mer enn tre stemmer om de skal ha et vedtak gjennom, mot fire stemmer hittil.

Og flertallet kan reduseres ytterligere til 220 mot 214 om en demokrat vinner spesialvalget i New York som blir holdt i februar etter at Santos ble sparket ut. Valgkretsen har normalt vært dominert av demokratene.

Dessuten har enda en republikaner varslet at han trekker seg. Bill Johnson fra Ohio ventes å forlate Kongressen ikke senere enn i mars for å bli president ved et universitet. Dermed kan flertallet krympe til 219 mot 214.

Et redusert flertall innebærer at det blir vanskeligere for Republikanerne å få sine prioriteringer gjennom Kongressen, og det gir også den enkelte kongressrepresentant større muligheter til å presse gjennom innrømmelser.

– Det gjør bare alt vanskeligere. Så enkelt er det. Du må ha full sal for å få noe vedtatt, og det må være full enighet, noe som er forbannet vanskelig å få til, sier Tom Cole fra Oklahoma.

