Kvinne i Texas får unntak fra strenge abortlover

Kjennelsen i domstolen i Austin er et sjeldent unntak fra den strenge abortlovgivningen i Texas.

Den 31 år gamle Kate Cox gikk rettens vei for å avslutte en graviditet hun og legene sier kan koste henne livet eller gjøre at hun ikke kan få barn senere.

Dommer Maya Guerra Gamble ga Cox tillatelsen i henhold til strenge unntak i delstatens abortlov som ble innført etter at Høyesterett opphevet retten til abort.

Nylig fikk Cox – en tobarnsmor fra Dallas-Fort Worth – vite at fosteret hennes har genfeilen trisomi 18. Det innebærer at det ikke er sikkert at fosteret vil overleve graviditeten. Dersom barnet blir født levende, vil det dø i løpet av få dager, ifølge søksmålet.

Tross dette sier legene hennes at den strenge abortloven i Texas betyr at det ikke er noe de kan gjøre, og at hun må vente på at fosteret skal dø, står det i sakspapirene.

Det er uklart hvor snart Cox, som er i uke 20 av graviditeten, kan få ta abort. Myndighetene vil trolig anke kjennelsen.

Det fins unntak i Texas' strenge abortlover, men de er så uklart formulert at få leger vil ta sjansen på å utføre en abort siden de risikerer å bli tiltalt eller saksøkt.

