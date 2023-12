Sinte gissel-pårørende møtte Netanyahu

– Jeg hørte historier som knuste hjertet mitt. Jeg hørte om sult og tørst, om fysisk og psykisk mishandling. Jeg hørte – og dere har også hørt – om seksuelle overgrep go brutale voldtekter uten sidestykke, sa Netanyahu på en pressekonferanse etter møtet.

Noen av dem som var til stede beskriver møtet som høyrøstet og hissig, og flere av de pårørende forlot møtet med en bitterhet rettet mot myndighetene.

Dani Marin, hvis sønn Omar ble tatt som gissel 7. oktober, gikk midt i møtet og sier han følte det var en fornærmelse mot intelligensen hans.

– Jeg vil ikke gå i detalj om hva som ble diskutert, men hele forestillingen var stygg, en fornærmelse og skitten, sier han til den israelske TV-kanelen Channel 13. Han sier regjeringen har gjort saken til en farse.

– De sier «vi har gjort ditt, og vi har gjort datt», men det var Hamas-leder Yahya Sinwar som løslot våre folk. Jeg blir sint når de sier at det var de som bestemte. De har ikke bestemt noe som helst, sier han om sine egne myndigheter.

Planen var at møtet skulle være et forum der gislene kunne fortelle ministrene om sine opplevelser, men ble overskygget av følelsene til dem som fortsatt er bekymret for slektninger som holdes fanget.

– Det var et veldig turbulent møte, med mange som ropte, sier Jennifer Master. Hennes partner Andrey er ett av gislene.

– Vi forsøker alle å sikre at våre kjære kommer hjem. Noen vil ha ut kvinnene eller barna som er igjen, og noen sier si vil ha mennene hjem, sier Master.

Over 100 gisler ble løslatt fra Gazastripen før våpenhvilen kollapset og kampene i den beleirede enklaven blusset opp igjen. Skjebnen til de 138 gjenværende gislene er fortsatt usikker.

