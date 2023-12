Säpo: Sikkerhetssituasjonen i Sverige er forverret

Säpo legger til grunn at Gaza-krigen gir økt polarisering, og at dette har ført til økt aktivitet blant ekstremister med voldspotensial i Sverige.

Trusselnivået for terrorangrep ble hevet fra en treer til en firer på skalaen i sommer. Da viste Säpo til blant annet koranbrenningene. Skalaen har fem nivåer.

Til tross for at situasjonen anses som forverret, ser ikke Säpo det som naturlig å heve trusselnivået for terrorisme til en femmer.

EUs innenrikskommissær Ylva Johansson advarte denne uka om at Gaza-krigen har ført til en kraftig forhøyet terrorfare i Europa. Den kommende julehøytiden kan også bidra til å øke faren for terroraksjoner i europeiske land, sa hun.