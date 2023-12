Amnesty: Iranske demonstranter voldtatt av politi og etterretning

Det skriver Amnesty International i en ny rapport.

Menneskerettsorganisasjonen dokumenterer 43 tilfeller av voldtekt, gjengvoldtekter og seksuell vold mot personer som deltok i demonstrasjonene. De brøt ut i september 2022 og ble utløst av at den unge kvinnen Mahsa Amini (22) døde i moralpolitiets varetekt.

I ulike områder av Iran var det kvinner som ledet an i protestene.

– Våre undersøkelser viser hvordan etterretningsagenter i Iran har brukt voldtekt og annen seksuell vold for å torturere, straffe og påføre demonstrantene varige fysiske og psykologiske skader, sier Amnestys generalsekretær Agnès Callamard. Barn helt ned i tolvårsalderen skal ha blitt utsatt for dette.

– Brukt som våpen

Amnesty har delt sine funn med iranske myndigheter, men har så langt ikke fått noe svar.

– De rystende vitnesbyrdene som vi har samlet inn, peker på et bredere mønster der seksuell vold blir brukt som et viktig våpen i iranske myndigheters undertrykkelse av protestene og meningsmotstand for at de skal kunne klamre seg til makten for enhver pris, sier Callamard.

I rapporten blir det dokumentert i alt 16 voldtekter, som ble utført med blant annet tre- og metallkøller, glassflasker, vannslanger og kjønnsorganer. 29 av ofrene ble utsatt for andre former for seksuell vold, som slag mot bryster og kjønnsorganer og bruk av nåler og is mot testikler.

– Gjengvoldtatt under avhør

I rapporten forteller en kvinne at hun ble voldtatt av to menn under et avhør med en etterretningsagent.

– Han ba to andre komme inn og sa at «det er dags». De begynte å rive av meg klærne. Jeg ropte og tryglet dem om å stanse, sier hun.

Hun forteller videre at begge mennene voldtok henne vaginalt og at de voldtok henne med en flaske analt.

– Ikke engang dyr gjør slike ting, sier kvinnen, som satt fengslet i to måneder etter at hun fjernet hodeplagget under en demonstrasjon.

– Voldtatt i bil

En mann forteller at han og en annen mannlig demonstrant ble gjengvoldtatt av etterretningsfolk i et kjøretøy.

– Jeg ble revet i filler. Jeg kastet opp masse, jeg blødde fra rektum da jeg gikk på toalettet, sier mannen, som ble løslatt uten å bli siktet noen dager senere.

Demonstrasjonene ble slått hardt ned på og ebbet ut mot slutten av fjoråret. Da var hundrevis av demonstranter drept av sikkerhetsstyrker, ifølge menneskerettsaktivister. Tusenvis ble ifølge FN fengslet, og flere er senere blitt dømt til døden og henrettet.

