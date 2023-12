WHO: Situasjonen på Gazastripen blir verre for hver time

– Situasjonen blir verre for hver time. Det er intensivert bombing over alt, inkludert i de sørlige områdene som Khan Younis og sågar Rafah, sier Richard Peeperkorn.

Han er WHOs representant i Gaza og snakket tirsdag med pressen via videolink.

Humanitær katastrofe

Han sa at det er altfor lite nødhjelp som når palestinske flyktninger og at WHO er dypt urolig for tilstanden i helsevesenet i de sørlige områdene nå som et stort antall innbyggere flykter sørover for å unnslippe bombene.

- Jeg vil gjerne si dette så klart som jeg kan: Vi står overfor en økende humanitær katastrofe, sa Peeperkorn.

Han opplyste at WHO har etterkommet en israelsk ordre om å flytte forsyninger fra lagerhus i Khan Younis og har fått beskjed om at området høyst sannsynlig blir en aktiv kamparena de nærmeste dagene.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus ba Israel mandag om å trekke tilbake ordren om å flytte forsyningene. Israel på sin side benekter at en slik beskjed er gitt.

Qatar ber Sikkerhetsrådet gripe inn

Emiren i Qatar ba tirsdag FNs sikkerhetsråd om å tvinge Israel tilbake til forhandlingsbordet.

Han la til at manglende handling fra verdenssamfunnet for å få stanset krigen er skammelig.

– Det er en skam at det internasjonale samfunn tillater at denne avskyelige forbrytelsen får fortsette i nesten to måneder, og at systematiske drap på sivile fortsetter, inkludert drap på kvinner og barn, sa Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani under et regionalt møte i Doha for ledere i Golfstatene.

[ Dagsavisen på lederplass: Hva hadde situasjonen vært hvis Israel hadde besinnet seg? ]