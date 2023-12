Alvorlig koronasyk Lech Walesa innlagt på sykehus

En av Walesas assistenter, Marek Kaczmar, sier til polske medier at den tidligere presidenten er alvorlig syk, men at han får god behandling på et sykehus i hjembyen Gdansk.

Et bilde på Walesas Facebook-side viser ham i sykesenga med oksygenmaske.

– Jeg har fått Covid, står det i bildeteksten. Det er andre gang Walesa smittes av viruset.

Walesa ledet den opposisjonelle fagforeningen Solidaritet på 1970- og 80-tallet. Han ble i 1983 tildelt Nobels fredspris for sin kamp for organisasjonsfrihet i Polen, som da var kommunistisk.

Etter regimets fall var han landets president fra 1990 til 1995. Han er kjent for sin innsats med å forhandle fram en ikkevoldelig avvikling av kommunismen i landet.

