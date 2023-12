Ytterligere 24 norske borgere på vei ut av Gaza

Lørdag kveld fikk Utenriksdepartementet beskjed om at alle de rundt 60 på Norges liste ville kunne få passere grensen ved Rafah søndag.

– Vi har i dag fått bekreftet at 24 personer på vår liste er i ferd med å forlate Gaza og at de er på vei inn i Egypt. Dette har vi jobbet hardt for å få til. Dette er veldig gledelige nyheter. Vi er imidlertid fortsatt bekymret for de norske som ikke kom seg over grensen i dag, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

På egyptisk side blir de 24 møtt av ambassaden i Kairo. De vil få hjelp med reisedokumenter hvis de trenger det, transport til Kairo og overnatting der. De reisende vil også få tilgang til helsehjelp og tilbud om assistert utreise fra Kairo til Norge.

UD har kontakt med de aller fleste av de med norsk tilknytning i Gaza, enten direkte eller via pårørende i Norge. Ikke alle vil krysse grensen.

– Noen personer oppnår vi ikke kontakt med og har ikke hatt kontakt med den siste tiden. Dette bekymrer oss, sier Eide.

Alle norske borgere har enten allerede forlatt Gaza eller fått tillatelse til å reise ut.

– Samtidig er vi fortsatt svært bekymret for den øvrige befolkningen i Gaza. Vårt arbeid for en humanitær våpenhvile, styrket humanitær innsats og for en politisk vei fram mot en tostatsløsning fortsetter med uforminsket styrke, sier Eide.

