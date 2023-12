Pentagon: Amerikansk marinefartøy angrepet i Rødehavet – usikkert hvem som står bak

– Vi er klar over rapporter om angrep på USS Carney og sivile handelsskip i Rødehavet og gir mer informasjon når den blir tilgjengelig, heter det i en uttalelse fra Pentagon søndag.

Det britiske militæret sa tidligere samme dag at det hadde vært et mistenkt droneangrep og eksplosjoner i Rødehavet, uten å utdype det.

Pentagon opplyser videre at det er usikkert hvem som står bak angrepet, men en tjenestemann sier at angrepet som hadde utgangspunkt i Sana i Jemen, startet i 10-tiden og varte i fem timer.

Situasjonen i Rødehavet har blitt mer anspent og usikker etter at krigen mellom Hamas og Israel brøt ut 7. oktober.

Houthi-opprørere i Jemen har iverksatt en rekke angrep på fartøyer i Rødehavet, samt skutt opp droner og raketter mot Israel.

Senere søndag meldte houthiene at deres marine angrep to israelske fartøyer – det ene med en rakett, og det andre med en drone.

Tidligere i november kapret houthiene et biltransportskip ved Hodeida i Rødehavet, som hadde eierskapsforbindelser til Israel. I forrige uke landet en rakett like ved et amerikansk marinefartøy som assisterte et annet handelsskip som en kort stund var kapret av væpnede menn.

