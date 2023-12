Paris-angrepet: Gjerningsmannen sverget troskap til IS

– Mannen sverget troskap til IS i en video i sosiale medier og har hatt forbindelser til andre som har utført terrorangrep i Frankrike, sier Jean-François Ricard i den franske påtalemyndigheten for antiterror søndag kveld.

Richard la til at moren til gjerningsmannen nylig tok kontakt med politiet og sa at hun var bekymret for sønnen, som er i midten av 20-årene.

– Hun kontaktet politiet i oktober i år etter at hun merket at sønnen hadde endret oppførsel. Men på det tidspunktet var det ingenting som kunne rettferdiggjøre en pågripelse.

Angrepet i Paris lørdag kveld, der en tysk turist ble drept og to andre ble såret i et kniv- og hammerangrep, etterforskes som terror, opplyser den franske innenriksministeren.

Gjerningsmannen ropte «Allahu akbar» før han ble pågrepet, ifølge flere franske medier.

Angrepet skjedde ved 20-tiden lørdag kveld rundt Quai de Grenelle ved Seinen, nær Eiffeltårnet.

