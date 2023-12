Myndighetene i Gaza: 700 drept på ett døgn

Tallet er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men helsevesenets tall anses av FN som pålitelige.

Talsmannen sier søndag at mange av de døde ligger under bygningsrester. Redningsmannskapene har store problemer med å hente ut sårede og få brakt dem til sykehus.

Det israelske militæret (IDF) ba søndag palestinere om å forlate flere områder sør på Gazastripen. Etter at våpenhvilen i området gikk i vasken fredag, har Israel angrepet et stort antall mål både nord og sør på Gazastripen.

Minst 160 palestinere ble drept i to angrep i Nord-Gaza lørdag, mot et seks-etasjers bygg som ble lagt i grus i flyktningleiren Jabalia, og et helt bykvartal i Gaza by.

Trapper opp i sør

Etter mange uker med intense angrep i nord er det sør på Gazastripen at flesteparten av de 2,3 millioner innbyggerne nå oppholder seg. Ifølge FN er nå 1,8 millioner mennesker i Gaza fordrevet.

Israel hevder at også mange Hamas-ledere nå gjemmer seg i sør, og dermed har IDF de siste dagene trappet opp bombingen der. Natt til søndag ble det meldt om intens bombing rundt Khan Younis og Rafah.

Hovedsykehuset i Khan Younis fikk inn tre døde og flere titall sårede etter et angrep på en boligblokk i den østlige delen av byen søndag morgen, og al-Aqsa-sykehuset i Deir al-Balah fikk inn 31 lik etter flere bombeangrep.

Mange vil ikke flytte mer

Søndag ga Israels militære ordre om evakuering av flere områder i og rundt Gazas nest største by Khan Younis, som ligger i sør og der mange av innbyggerne fra nord flyktet til.

Men mange vil ikke lenger flytte på seg og sier det ikke lenger er noe sted de kan dra til. En av dem er Halima Abdel-Rahman, som er enke og firebarnsmor. Hun flyktet fra sitt hjem i Beit Lahia i nord i oktober, og bor nå hos slekt i et område utenfor Khan Younis som nå har fått evakueringsordre.

– Nei, vi drar ikke. Okkupanten forteller deg at du må dra til bestemt område, og så bomber de det. Faktum er at ingen steder i Gaza er trygge. De dreper folk i nord, og de dreper folk i sør, sier hun

Beboerne i de fem områdene i og rundt Khan Younis sier at det ble sluppet løpesedler som ba dem dra til Rafah eller til et område ved kysten.

«Byen Khan Younis er en farlig krigssone», sto det på løpesedlene.

Ingen steder å dra

FN-observatører sier at områdene folk er bedt om å evakuere fra, utgjør en firedel av Gazas territorium og er hjem til 800.000 mennesker. Siden grensene til Israel og Egypt er hermetisk stengt, har ikke folk annet valg enn å forflytte rundt i Gaza for å unngå bombingen.

– Stans skytingen og gjenoppta dialogen. Lidelsene som folk utsettes for, er ikke til å holde ut. Mer vold er ikke svaret. Det bringer verken fred eller sikkerhet, sa FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Türk, søndag.

Han sier at de som fortsatt holder seg i nord, lever under opprørende forhold og nå tvinges til å flytte i det som ser ut som et forsøk på å tømme Nord- Gaza for folk.

– Tiden for å endre kurs er nå. De som velger å krenke folkeretten, må være klar over at de vil måtte stå til rette. Ingen er over loven, sa Türk.

USA presser

USA, Israels nærmeste allierte, har gjort det klart at sivile må vernes, og at Israel må unngå nye, store folkeforflytninger. Lørdag sa både visepresident Kamala Harris og forsvarsminister Lloyd Austin at må beskytte sivilbefolkningen.

– Altfor mange uskyldige palestinere er drept. Ærlig talt, den sivile lidelsen vi ser, og bildene og videoene fra Gaza er forferdelige, sa Harris, som er på klimatoppmøtet i Dubai.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu gjorde det imidlertid klart lørdag at krigen fortsetter til Israel har nådd sine mål.

Til sammen er over 15.500 mennesker drept i Gaza siden Israel innledet krigen etter Hamas-angrepet mot kibbutzer og byer i Sør-Israel 7. oktober.

