Ekspert: Tror Hamas ser på seg selv som sterke

Heier sier til NTB at avslutningen av våpenhvilen etter en uke kan tyde på at begge sider i konflikten mener de har mer å hente på fortsatt krigføring nesten to måneder etter krigsutbruddet på Gazastripen.

– Dersom det var Hamas som sto bak bruddet, kan det tolkes som et tegn på at de mener de står sterkt og ikke vil kommunisere noen form for ettergivenhet, sier Heier. Han påpeker at Hamas vet at økte humanitære lidelser etter hvert som krigen trekker ut i langdrag, også vil bety økt internasjonalt press mot den israelske regjeringen.

Ser liten effekt av internasjonalt press

Noe av det som kan gjøre at Hamas mener de fortsatt står sterkt, er at de fortsatt har kontroll på nesten 140 gisler, forklarer Heier.

– I tillegg er det antakelig fortsatt titusenvis av Hamas-soldater på Gazastripen, i tunnelene under bakken og blant de rundt to millioner menneskene som befinner seg i krigssonen.

Også det israelske militæret, statsminister Benjamin Netanyahu og ytre høyre fløy i landets regjeringen kan se seg tjent med at de voldsomme kampene på den beleirede Gazastripen fortsetter, mener Heier.

– Det er fordi disse aktørene styres av ett mål: Å styrke israelske sikkerhetsinteresser gjennom en total utslettelse av Hamas, koste hva det koste vil. Spørsmålet er om internasjonalt press, anført av USA, kan påvirke utformingen av israelsk strategi. Foreløpig ser det ikke slik ut, sier professoren ved Forsvarets høgskole.

Mener sivile tap er en del av strategien

Han sier samtidig at fortsatt krigføring innebærer fortsatt skyhøye tapstall for sivilbefolkningen, noen han beskriver som en hovedingrediens i Hamas' strategi.

– Dette er fordi store sivile lidelser fortsatt kan kringkastes ut i sosiale medier og i globale nyhetskanaler. Det bidrar til massemobilisering av anti-israelske stemningsbølger verden over. Kombinert med gislene, er palestinernes humanitære lidelser den kanskje viktigste ingrediensen i Hamas’ seiersplaner, som er å få vippet maktbalansen over i palestinsk favør, sier Heier og legger til:

– Det er slik militært underlegne aktører kan vinne i kampen mot en overlegen israelsk motstander.

– Kan frata Israel en militær seier

Israel har bedt dem som er igjen på Gazastripen om å flytte seg enda lenger sørover. Heier sier det kan gjøre det lettere for israelske styrker å håndtere dem som er igjen i nord. Likevel er han skeptisk til om det vil gi Israel mer sikkerhet.

– Poenget for Hamas er bare å unngå å bli nedkjempet. Det betyr at lederskapet deres på Gazastripen hele tiden vil forflytte seg dit hoveddelen av befolkningen til enhver tid befinner seg. Dermed fratas Israel det de er ute etter – som er en militær seier mot Hamas.

