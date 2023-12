Zelenskyj vil styrke fronten i øst

Presidenten kom med appellen etter å ha inspisert de ukrainske stillingene i nordøst, der russiske avdelinger har vært særlig aktive den siste tiden for å gjenerobre områder som ukrainerne tok tilbake for et år siden.

– Ved alle større fronter er det behov for forsterkninger, og vi må få fart i arbeidet med å bygge faste forsvarsinstallasjoner, sa presidenten i sin kveldstale torsdag.

Under press

Zelenskyj nevnte spesielt Avdijivka og Marjinka, begge utsatte byer i Donetsk-regionen. I Kharkiv-regionen trakk han fram fronten ved Kupjansk og ved Kupjansk-Lyman.

Russiske styrker sliter med å sikre alle sine posisjoner i østlige regioner i Donetsk og Luhansk, men har like fullt klart å gjøre framstøt, blant annet ved Kupjansk nær Kharkiv.

Russerne har også bygd solide forsvarsanlegg, sikret med brede minefelt, i okkuperte områder de har holdt helt siden de krysset grensen i februar 2022.

Disse forsvarsanleggene er hovedforklaringen på hvordan den ukrainske motoffensiven ikke har klart å gjøre større innhogg i russiskkontrollerte områder siden juni, ifølge eksperter.

Kullkraftverk

Siden midten av oktober har russerne konsentrert innsatsen ved den sønderskutte byen Avdijivka, som er kjent for sitt enorme kullverk og sin posisjon som innfallsport til det russiskkontrollerte regionssenteret Donetsk 20 kilometer lenger øst.

Den ukrainske militærtalsmannen Oleksandr Sjtupun sier at ukrainske styrker holder stand mot de russiske angrepene på kullverket.

– Anlegget er under vår kontroll. Fienden er påført betydelig tap, sier Sjtupun til Espreso TV. Han innrømmer likevel at russiske droner og artilleri angriper inne i byen og i utkanten.

– Russerne presser på med bakkeangrep, også ved bruk av pansrede kjøretøyer, sier talsmannen.

Opplysningene om situasjonen ved de nevnte frontene har ikke vært mulig å verifisere gjennom uavhengige kilder.

