Krigen tilbake på Gazastripen etter en ukes våpenhvile

Det ble også meldt om harde kamper i Gaza by og andre steder nord i det palestinske området. Israelske stridsvogner angrep dessuten flyktningleirene Nuseirat og Bureij i nord, oppgir TV-kanalen Al Jazeera.

Helt fram til tidlig fredag morgen var det håp om en forlengelse av våpenhvilen. Forhandlingene ble beskrevet som hektiske.

Men få minutter etter klokka 7 var våpenhvilen definitivt over. Med nye israelske angrep mot Gaza ser det igjen mørkere ut for både de gjenværende israelske og utenlandske gislene og for sivilbefolkningen på Gazastripen.

Den ukelange våpenhvilen har vært en stor lettelse, ikke minst for barna, etter seks uker med intense bombardementer. Den er også blitt brukt til å få inn rundt 1000 lastebiler med nødhjelp, hvorav 310 har fått kjøre til den nordlige delen av Gaza.

– Over 100 drept på få timer

Israel begrunnet gjenopptakelsen av luftangrepene med at Hamas avfyrte raketter mot Israel natt til fredag, noe som innebar et brudd på våpenhvilen.

Fredag ettermiddag var over 100 mennesker drept, ifølge helsemyndighetene i det palestinske området. Igjen strømmet det sårede til Gazas gjenværende sykehus, som fra før av er kraftig overbelastet.

– I dag bestemte de som har makten, at drapene på barn skal gjenopptas, sier James Elder, talsmann for Unicef.

– Det er hensynsløst å tro at militære angrep kommer til å føre til noe annet enn et blodbad, sier han i en videouttalelse, som er spilt inn på Gazastripen.

Eksperter har tidligere advart om at kampene kan komme til å bli enda mer brutale når de gjenopptas. Få har hatt troen på at våpenhvilen kom til å vare.

Krigen har så langt krevd over 15.000 palestinske liv, samtidig som over 36.000 er såret, ifølge Gazas helsemyndigheter.

På israelsk side ble rundt 1200 drept, de fleste sivile, da Hamas-krigere og en rekke andre palestinere brøt seg gjennom sikkerhetsgjerdet og gikk til angrep på Israel 7. oktober.

Forhandlet til det siste

Det var Egypt, Qatar og USA som meglet fram våpenhvilen, som først varte i fire dager og deretter ble forlenget til fredag morgen.

Qatars utenriksdepartement beklager sterkt at Israel har gjenopptatt angrepene, og ber verdenssamfunnet reagere raskt for å stanse kampene. Departementet understreker at meglingsforsøkene blir vanskeligere og at den humanitære katastrofen på Gazastripen blir verre som følge av at krigen er i full gang igjen.

Også FN beklager sterkt at våpenhvilen er over.

– Jeg håper fortsatt at det er mulig å fornye pausen som ble etablert, sier FNs generalsekretær António Guterres.

[ Full klimaklinsj på borgerlig side: – Useriøst og skremmende ]

Fortsatt mange gisler

Under våpenhvilen ble i alt 83 israelske gisler løslatt, blant dem flere med dobbelt statsborgerskap. De fleste var i fysisk god form, men mentalt utslitt etter mange dager i fangenskap. Ytterligere 24 gisler er blitt løslatt, 23 thailendere og en filippiner, flere av dem menn.

Israel hevder at 125 personer fortsatt blir holdt som gisler.

I alt 240 palestinere er blitt sluppet fri fra israelske fengsler så langt under våpenhvilen, de fleste tenåringer som har kastet stein og brannbomber mot israelske soldater på den okkuperte Vestbredden.

[ EU kan punktere Norges drøm om gruvedrift på havbunnen ]