Amerikansk dommer setter foten ned for Tiktok-forbud

Dommer Donald Molloy begrunner det midlertidige pålegget om å stanse innføringen av forbudet med at det «overskrider delstatens makt og bryter med brukernes grunnlovsfestede rettigheter».

Den kinesiskeide Tiktok-appen har over 150 millioner brukere i USA. Ifølge selskapet selv brukes den av over en tredel av innbyggerne i Montana.

Tiktok uttaler at selskapet er fornøyd med Molloys beslutning. En talsperson for Montanas justisminister Austin Knudsen viser til at Molloys beslutning kun er foreløpig og at saken kan få et annet utfall når den er ferdig vurdert.

Montana er den første delstaten i USA som har forsøkt å forby videodelingsappen.

En rekke land har innført forbud mot bruk av Tiktok på offentlig ansattes tjenestetelefoner.

Amerikanske myndigheter frykter, i likhet med myndigheter i en rekke vestlige land, at kinesiske myndigheter kan bruke Tiktok til å hente brukerdata eller formidle propaganda. Kina har tidligere avvist anklagene som politisk motiverte.

Tiktok-eieren Bytedance har tidligere avvist at det gir informasjon om brukerne til kinesiske myndigheter og at selskapet ikke kommer til å gjøre det selv hvis myndighetene i Kina skulle be om det.

USAs tidligere president Donald Trump prøvde i sin tid å forby nedlasting av de kinesiske appene Tiktok og Wechat, men ble stanset i rettsapparatet.

