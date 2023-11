Palestinere graver desperat etter døde i ruinene i Gaza

Lukten fra ruinene er kvalmende og bekrefter det palestinerne frykter: Under de mange sammenraste husene ligger det tusenvis av drepte mennesker.

Det å ikke få begravet sine døde er en ekstra stor smerte. De fleste familiene på Gazastripen er muslimske, og ifølge islam skal de døde begraves raskt – helst innen 24 timer. De døde skal vaskes av familiemedlemmer med såpe og velduftende vann, og svøpes inn i et klede. Det skal framsies bønner om tilgivelse, og den døde skal gravlegges i retning Mekka.

24-timers fristen er selvsagt umulig å oppfylle. Målet er å finne de omkomne før kroppene deres går helt i oppløsning. Hver dag går desperate palestinere løs på haugene av murstein i håp om å finne levningene av sine slektninger, barn, foreldre eller naboer.

Våpenhvilen har gitt et pusterom til å lete uten frykt for å bli bombet på nytt.

Ukene etter Hamas terrorangrep mot Israel 7. oktober, der 1200 israelere ble drept og minst 237 sivile og soldater ble tatt som gisler, svarte Israel med massive bombeangrep mot Hamas på Gazastripen.

Over 6800 er savnet

Gazastripen regnes som verdens mest befolkede områder. Å bombe mot Hamas betyr uunngåelig at sivile også rammes.

Minst 14.000 palestinere er drept i de israelske luftangrepene mot Gazastripen så langt, over 5800 av dem barn. Over 6800 er savnet.

Omtrent halvparten av alle bygningene nord på Gazastripen har blitt skadd eller ødelagt, ifølge en analyse av satellittdata gjort av Oregon State University i USA. FN anslår at 1,7 millioner personer har blitt gjort hjemløse.

Enkelte gater på Gazastripen er derfor nå mer som gravplasser å regne. Myndighetene har verken nok utstyr eller mannskaper til å lete etter overlevende eller døde i ruinene. Dermed må folk bokstavelig talt ta saken i egne hender. Ofte har de ikke annet enn det: Hender til å lempe bort stein og sammenraste bygningsdeler.

Omar al-Darawi og naboene hans har brukt uker på å søke i ruinene av to fireetasjes hus sentralt i Gaza. 45 mennesker bodde her, 32 ble drept. 27 av dem ble funnet etter kort tid, men fortsatt savnes fem. Alle slektninger til al-Darawis.

Blant andre Amani, en 37 år gammel hjemmeværende mor som døde sammen med mannen sin og deres fire barn. Dessuten 28 år gamle Aliaa og en kvinne også med navnet Amani, som døde sammen med sin 14 år gamle datter. Mannen hennes og deres fem sønner overlevde.

Lukten er uutholdelig

– Situasjonen her blir verre for hver dag. Lukten er blitt uutholdelig, forteller 23 år gamle al-Daawi.

– Men vi kan ikke stoppe å lete, vi må finne og begrave dem før de går tapt i ruinene for alltid, understreker han.

Søket etter omkomne er spesielt vanskelig i det nordlige Gaza og Gaza by. Men også i sør har israelske luftangrep lagt mange bygninger i grus.

Den palestinske sivilforsvarsavdelingen forteller at mange i søke- og redningsstyrken er drept eller skadd.

– Over et tjuetalls arbeidere er drept og over 100 skadd siden krigen startet, opplyser talsmann for sivilforsvaret Mahmoud Bassal.

– Over halvparten av våre kjøretøy er uten drivstoff eller er blitt skadd i bombeangrepene. Vi har prioritert søk i områder der vi tror vi kunne finne overlevende, opplyste Bassal før våpenhvile trådte i kraft.

Lister med savnede

Dermed har det blitt opp til slektninger eller frivillige å lete etter omkomne i ruinene.

Tidligere frilansjournalist Bilal Abu Sama er blant de frivillige som deltar i letingen.

Han viser fram en liste over savnede i Deir al-Balahs: 10 omkomne i ruinene etter al-Salam-moskeen, et tjuetalls mennesker som fortsatt er savnet under et sammenrast hjem, 10 andre som er savnet etter nok et angrep mot en moske.

– Vil disse likene ligge her helt til krigen er over? Men når vil krigen ta slutt? Kroppene deres vil være fullstendig oppløste, sier 30 år gamle Abu Sama. Han forteller hvordan familier desperat graver i ruinene uten noen hjelpemidler.

28 dager etter at et luftangrep jevnet hjemmet hans med jorda, fant Izzel-Din al-Moghari liket av fetteren hans. Det skjedde ved hjelp av kraften fra en bulldoser.

24 personer fra storfamilien hans hadde bodd under samme tak i flyktningleiren Bureij. Alle unntatt tre ble drept. Åtte var savnet.

Heldig som finner døde

Etter å ha funnet fetteren, har al-Moghari forsøkt å finne faren og andre slektninger.

– Jeg er fullstendig lamslått. Det vi gjennomlever er ubeskrivelig, sier han.

Selv det å kunne begrave sine døde på en verdig måte er blitt umulig for tusenvis.

– De som finner sine døde er faktisk heldige, sier al-Moghari.

Les mer om Israel-Palestina-konflikten

[ To palestinske barn drept på Vestbredden ]

[ Frp vil at nordmenn som ble reddet ut av Gazastripen blir etterforsket ]