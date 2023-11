Kina foreslår fredskonferanse i konflikten mellom Hamas og Israel

FNs sikkerhetsråd bør styrke den diplomatiske meklingen, gjenoppta arbeidet med å få på plass en tostatsløsning, og etablere en «mer autoritativ og effektiv» internasjonal fredskonferanse så raskt som mulig. Det foreslår Kina i et dokument som ble kunngjort torsdag.

Kina oppfordrer også Sikkerhetsrådet til å følge verdenssamfunnets generelle oppfordring om en omfattende våpenhvile for å få stans i krigføringen, står det i en uttalelse fra det kinesiske utenriksdepartementet.

Utenriksminister Wang Yi oppfordrer videre det Beijing kaller relevante land til å spille en aktiv rolle og hindre at konflikten sprer seg gjennom Midtøsten-regionen.

Wang sier også at Kina skal sende en ny forsyning med humanitær hjelp til Gazastripen.

– Vi oppfordrer til løslatelse av alle som holdes fanget, og vi ber om at blokaden av Gaza oppheves for å ivareta enklere humanitær tilgang og for å garantere grunnleggende behov for sivilbefolkningen på Gazastripen, sier han.

Les mer om Israel-Palestina-konflikten her

[ En hyllet og hatet realpolitiker er død ]