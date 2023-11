Person skutt og drept i Norrköping

Personen ble funnet med skuddskader i Marielund-området i Norrköping mandag kveld og sendt med ambulanse til sykehus, men livet sto ikke til å redde.

Aftonbladet skriver at politiet ikke har villet si om skytingen skjedde innendørs eller utendørs.

Like før klokken 2.30 natt til tirsdag opplyste politiet at en person er pågrepet, mistenkt for medvirkning til drap.

Politiet vil verken oppgi alder eller kjønn på den pågrepne, og heller ikke opplysninger om den drepte.

