Naken mann arrestert på Disneyland

En 26 år gammel mann ble arrestert søndag etter at han kastet av seg klærne og paraderte rundt i attraksjonen «It’s a small world» i Disneyland, California.

Videoer i sosiale medier viser hvordan mannen klatrer over figurer i attraksjonen, mens gjester ser forskrekket på. Noen prøver å skjerme barn, ved å snu hodene deres en annen vei. I en av videoene kan man høre en kvinne som roper til mannen og ber ham om å komme seg ned for å unngå å skade seg selv. På dette tidspunktet er mannen iført en bokser, men videoer fra utsiden av attraksjonen viser at han senere har kledd seg helt naken.

Forskrekkede gjester, inkludert barn, ble vitner til mannens utagering. (Privat)

Noen har også filmet det som skal være mannens klær som ligger forlatt inne i attraksjonen.

En annen video viser hvordan mannen blir båret bort av seks sikkerhetsvakter mens en parkgjest kaller ham «idiot» og skjeller ham ut for hvordan han har oppført seg foran barn.

Skal ha vært ruset

Ifølge KTLA var mannen påvirket av narkotika. Politiet pågrep ham og siktet ham for dette, i tillegg til besittelse av narkotika og blotting.

Disneyland opplyser til KTLA at mannen gikk ut av kjøretøyet mens attraksjonen var i gang, og at parkens ansatte stoppet attraksjonen så snart de ble gjort oppmerksomme på situasjonen.

26-åringen er nå siktet for blotting og både besittelse og bruk av narkotika. (Privat)

Attraksjonen «It’s a small world» (Verden er liten) inneholder figurer og scener fra mange ulike land og kulturer. Norge er representert gjennom en egen seksjon dedikert til Skandinavia.

Noen av temaene som attraksjonen fremmer er internasjonalt samhold og global fred. Flere Disney-parker har denne attraksjonen.

Disneyland i Anaheim, California, er den første fornøyelsesparken til Disney. Den åpnet dørene allerede i 1955.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen