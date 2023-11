Friskole i Sverige stenges – frykt for at elevene radikaliseres

Svenske skolemyndigheter har trukket tilbake lisensen gitt til selskapet ALM Education for å drive Cordoba International School i Stockholm.

Ifølge myndighetene står elevene ved skolen i fare for å bli radikalisert, noe de baserer på opplysninger fra sikkerhetspolitiet Säpo.

Ifølge opplysningene til Säpo har flere ansatte og personer i ledelsen ved skolen vært i kontakt med voldelige islamister. Säpo baserer dette delvis på etterretningsinformasjon.

Skolemyndighetene sier at det ikke er hensiktsmessig at driften ved skolen fortsetter mens man venter på at vedtaket om stenging blir rettskraftig. Men for at elevenes hjemkommuner skal få tid til å finne nye skoler til dem, gjelder vedtaket først fra 8. januar.