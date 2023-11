Elon Musk møter Israels president

Det opplyser Herzogs kontor. Kontoret opplyser at Musk også skal treffe pårørende for gisler som Hamas bortførte til Gazastripen på møtet.

– De skal snakke om grusomhetene fra Hamas' terrorangrep 7. oktober og den pågående smerten og usikkerheten for gislene, står det i en uttalelse fra presidentkontoret.

I møtet med Musk skal Herzog understreke behovet for «handlekraft mot økende antisemittisme på internett», står det videre i uttalelsen.

Tidligere denne måneden anklaget USAs president Joe Bidens administrasjonen Musk for å spre antisemittisme på meldingstjenesten X/Twitter. Musk har sagt at han er «for ytringsfrihet, men imot alle former for antisemittisme».

Mandag markerer den fjerde dagen av den midlertidige våpenhvilen på Gazastripen.

