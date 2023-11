20 mennesker drept i uroen i Sierra Leone

– Vi jakter alle som var involvert i det voldelige angrepet, blant dem nåværende og pensjonerte tjenestegjørende soldater, sier talsperson for militæret, Issa Bangura.

De 13 soldatene som ble drept, var blant de lojale mot militæret, sier han.

Det ble innført et landsdekkende portforbud i det vestafrikanske landet etter angrepet mot et våpenlager søndag. Ukjente angripere skal også ha stormet en politistasjon og et større fengsel.

Det ble utvekslet skudd mellom angriperne og soldater i flere timer.

De fleste som ledet angrepet, ble pågrepet, meldte Sierra Leones president Julius Maada Bio søndag kveld.