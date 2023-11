Putin gjør gammel alliert til fiende: «Utenlandsk agent»

Kasjanov har fordømt krigen, eller det Russlands president Vladimir Putin har kalt «spesialoperasjon», og nå får dette konsekvenser.

Den tidligere statsministeren har nemlig havnet på russiske myndigheters liste over «utenlandske agenter», et begrep brukt for å tøyle enhver kritikk og motstand mot Kreml. Det skriver medier som BBC, The Guardian og svensk Yle lørdag.

Kritiker av presidenten

Tidligere har merkelappen utenlandsk agent hatt sterke antydninger i retning spionasje mot Russland, ifølge BBC.

– Kasjanov har vært mot spesialoperasjonen i Ukraina, og aktivitetene hans har siktet mot å diskreditere russisk innenriks- og utenrikspolitikk, heter det fra russiske myndigheter, ifølge The Guardian.

Kasjanov er ikke lenger en venn av Russlands president Vladimir Putin (bildet). (Artem Geodakyan/AP)

Kasjanov var statsminister i Vladimir Putins første regjering tidlig på 2000-tallet, men siden har han vært en sterk kritiker av presidenten. Han forlot Russland kort tid etter at landet gikk til fullskala invasjon av naboen Ukraina i februar 2022.

Fakta om Mikhail Kasjanov

Mikhail Kasjanov (65) er en russisk politiker. Han var Russlands statsminister fra 2000 til 2004, og har hatt en rekke lederstillinger innen offentlig administrasjon og utenrikshandel.

Kasjanov var visefinansminister i 1995–1999 og finansminister i 1999–2000. Han ble utnevnt til statsminister av Vladimir Putin umiddelbart etter at sistnevnte tiltrådte som president i mai 2000, men ble avsatt like før presidentvalget i 2004. Kasjanov markerte seg deretter som en skarp kritiker av Putin. Han har vært initiativtaker til en rekke protestaksjoner og -grupperinger mot blant annet korrupsjon og valgfusk. Kasjanov ble i 2010 leder for PARNAS – Partiet for folkets frihet.

Kasjanov er utdannet ved Moskvas institutt for biltransport.

Mikhail Kasjanov var statsminister under Vladimir Putin i perioden 2000-2004, men har siden blitt kjent som en kritiker av presidenten. (Pavel Golovkin/Ap)

Putins ekkokammer

I en intervju med nyhetsbyrået AFP i fjor, sa Kasjanov at han ikke lenger kjenner igjen den Vladimir Putin han jobbet med på starten av 2000-tallet. Han håper at Russland én dag «kan vende tilbake til demokratiets vei», ifølge svensk Yle.

Forfatter John Færseth, som er aktuell med boken «Spesialoperasjon. Ukraina og Russland 2004-2023», uttalte nylig til Dagsavisen at Putin «gradvis har murt seg inne i et ekkokammer, med en liten indre krets».

– De første årene Putin styrte Russland omga han seg med mange forskjellige mennesker med forskjellig utgangspunkt. Men særlig siden hans tilbakekomst som president i 2012, da det også skjedde en konservativ dreining i Russland, har kretsen med tilgang til Putin blitt stadig mindre, sa Færseth.

Forfatter og medieviter John Færseth har skrevet bok om Russlands krig i Ukraina. (Jørn H. Skjærpe)