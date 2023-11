Nettsted: OpenAI i samtaler om å få sparket toppsjef tilbake

Teknologinettstedet The Verge viser til flere personer med kjennskap til saken.

Én av dem opplyser at Altman er ambivalent til å komme tilbake og vil kreve betydelige endringer i styringen av selskapet.

Da Altman fikk sparken fredag viste styret i en uttalelse til at han ikke informert dem godt nok. og at de derfor ikke lenger hadde tillit til hans evne til å lede selskapet. Teknologidirektør Mira Murati har overtatt ledelsen av OpenAI inntil videre.

Reuters har forsøkt å få kommentarer fra både Altman og Open AI, uten å få svar. En kilde opplyser imidlertid til nyhetsbyrået at Altman samtidig vurderer å starte et eget selskapet innen kunstig intelligens (KI).

Microsoft har investert stort i OpenAI, men har avvist å kommentere saken. Kilder opplyser imidlertid til Reuters at teknologigiganten diskuterer skadebegrensning, muligens gjennom å presse OpenAI-styret til å hente inn Altman igjen. Microsoft skal være redd for at hans sorti skal føre til en storstilt flukt av dyktige medarbeidere.

Kunstig intelligens-tjenesten ChatGPT har fått mye oppmerksomhet for sin evne til å konstruere tekster som til forveksling kan ligne tekst skrevet av et menneske. I mars i år kom en ny versjon av tekstroboten kalt GPT-4, som ifølge OpenAI kan skrive sangtekster og skuespill og også kopiere brukerens personlige stil ved utforming av tekster.

